Altınordulu futbolcular iddialı!

İzmir ekibi, 8 Aralık Pazar günü İskenderunspor ile oynayacağı karşılaşma hazırlıklarını Teknik Direktör Olcay Şahan yönetiminde yaptığı antrenmanlarla devam ediyor.

SERHAT ÖZTAŞDELEN: HEDEFİM AVRUPA'DA FORMA GİYMEK

Geçtiğimiz hafta sonu Adana 01 FK ile oynanan karşılaşmada yaptığı başarılı kurtarışlarla maça damga vuran kaleci Serhat Öztaşdelen, ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu belirterek, "Adana 01 FK ile oynadığımız maçta takım olarak çok iyi savunma yaptık. İkinci yarı attığımız gollere sahadan üç puanla ayrılmasını bildik. Performansım için de çok mutluyum, İnşallah böyle devam ederim" dedi.

Deplasmanda ve içeride oynan maçlarda yanlarında yer alan taraftarlara da teşekkür eden 20 yaşındaki kaleci, "Pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacağımız İskenderunspor maçını kazanmaktan başka çaremiz yok. Kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak ama kazanan biz olmak istiyoruz. Lige iyi başladık ilk yarıyı da iyi şekilde tamamlamak istiyoruz" diye konuştu.

ŞAMPİYONLUK İSTİYORUZ

Kişisel hedeflerinden de bahseden Serhat Öztaşdelen, "Daha önce de söylemiştim. Avrupa'da forma giymek hedefim var. Ama tabiki basamak basamak gitmek gerekiyor. Önce 1. Lig sonra Süper Lig sonra da Avrupa'da forma giymek istiyorum. Bu sezon takım olarak da çok iyiyiz. İnşallah böyle devam ederiz. Bu sene kesinlikle şampiyon olmak istiyoruz. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz."

FURKAN YÖNTEM: GOL ATMAYI ÖZLEMİŞİM

Geçen sezon yaşadığı sakatlık sürecinin ardından uzun süre sahalardan uzak kalan ve yavaş yavaş forma şansı yakalayan Furkan Yöntem, Adana 01 FK maçında oyuna girdikten sonra Altınordu'nun ikinci golünü atmıştı.

Şu anda tamamen iyileştiğini ve görev verilmesi haline 90 dakika forma giyebileceğini dile getiren genç futbolcu, "Sakatlık sürecinde psikolojik olarak çok güçlendim. 378 gün sonra gol attım çok mutluyum. Benim adıma çok güzel oldu, hem de beni motive etti. Bundan sonraki süreçlerde daha çok çalışmamı sağlayacak. Hocamız görev verirse 90 dakika oynayabilirim." diye konuştu.

Takım içindeki ahenk ve uyumun mükemmel olduğuna vurgu yapan Furkan Yöntem, "Ligdeki yarış bu yıl çok başa baş gidiyor, her takım iyi biz de çok iyiyiz. Böyle devam edersek şampiyon olacağımızı düşünüyorum. Takımdaki, içerdeki duygular samimiyette çok iyi her şey gayet iyi gidiyor."

20 yaşındaki futbolcu, Pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanacak maçta taraftarlarının önünde galibiyet almak istediklerini sözlerine ekledi.