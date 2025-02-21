Transferoom’dan Altınordu’ya ziyaret

Dünyanın dev kulüplerinin katılım sağladığı TransferRoom organizasyonundan Altınordu'ya ziyaret gerçekleşti. TransferRoom'un Altınordu'dan Sorumlu Yöneticisi Hüseyin Bikim, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret edip kulüp hakkında Kurumsal İletişim Direktörü Can Erbesler ve A Takım İdari Direktörü Barış Ertosun'dan bilgiler aldı. Ziyarette Bikim'e isminin yazılı olduğu forma hediye edildi.

EN SON TOPLANTI İSTANBUL'DAYDI

Dünyanın dev kulüplerinin katılım sağladığı TransferRoom'un en son toplantısı 11-12 Kasım 2024 tarihlerinde İstanbul'da gerçekleşmiş ve Altınordu da bu toplantıya katılım göstermişti. TransferRoom'un bir sonraki toplantısı 17-18 Mart 2025 tarihleri arasında Berlin'de gerçekleştirilecek.

ALTINORDU'DAN YENİ AÇILIM; TESİSLERİMİZİ DÜNYA FUTBOLUNUN AKADEMİLERİNE AÇIYORUZ

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü, başta Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi olmak üzere Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'ni de dünya futbolunun önde gelen takımlarının kullanımına sunuyor.

Son yıllarda Almanya'dan Stuttgart, İsviçre'den Grasshoppers takımlarının yanı sıra Rusya'dan Zenit St.Petersburg ve Katar'dan dünyanın en büyük akademilerinden Aspire Academy'nin tüm yaş grubu takımları, Altınordu'nun tesislerinde hem kamp hem de antrenmanlar yapmıştı.

Geçtiğimiz sezon Katar'ın dünyaca ünlü akademi takımlarından Aspire Academy, İzmir ekibinin her iki tesisini kullanarak burada özel maçlarla hazırlıklarını tamamlamıştı. Yine geçen yıl Rusya'dan gelen Zenit kadın futbol takımının yanı sıra akademi takımları da tesislerimizde yer almıştı.

YENİ KONUK: ZENİT ACADEMY

Altınordu'nun bu defaki konuğu ise Rus ekiplerinden Zenit Academy oldu. Zenit Academi takımları, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde konaklama yaparken antrenman sahalarının yanı sıra fitness, yüksek irtifa merkezi, passance çalışmalarını gerçekleştirecek.

2008/2009/2010 doğumlu sporculardan 3 takımdan 66 sporcunun yanı sıra 22 staff ekibi ile birlikte toplam 88 kişi Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde çalışmalarına devam ediyor. 13 Şubat tarihinde İzmir'e gelen Zenit Academi 26 Şubat tarihine kadar Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde otel konforunda konaklama gerçekleştirilecek.

ZENIT ACADEMY'DEN ÖZEL MAÇLAR

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde kamp yapan Zenit Academy, Göztepe U14 ve U15 takımlarının yanı sıra Altay U19 takımı ile de özel maçlar yaptı.