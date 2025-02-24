Zenit’ten Altınordu’ya övgüler

Son yıllarda Almanya'dan Stuttgart, İsviçre'den Grasshoppers takımlarının yanı sıra Rusya'dan Zenit St.Petersburg ve Katar'dan dünyanın en büyük akademilerinden Aspire Academy'nin tüm yaş grubu takımları, Altınordu'nun tesislerinde hem kamp hem de antrenmanlar yapmıştı.

ZENIT ACADEMY KAMP YAPTI

İzmir ekibinin son konuğu ise Rus ekiplerinden Zenit'in Academy Takımı oldu. 66 sporcunun yanı sıra 22 staff ekibi ile birlikte 13 Şubat'tan beri Altınordu'nun Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde kamp yapan Zenit Academy, geçen hafta içinde Göztepe U15 ve U16 Takımları ile Altay U19 takımı ile özel maçlarda karşı karşıya gelmişti.

ALTINORDU'DAN ÖVGÜYLE BAHSETTİLER

Zenit Academy Spor Yöneticisi Sergei Belogolovtsev, Metin Oktay Yerleşkesi'nde futbolcuların gelişimi için her türlü imkanların olduğunu belirterek, "Bildiğim kadarıyla Akademi Tesisleriniz bölgedeki en iyi futbol üstlerinden birisi. Oyuncuların gelişimi için tüm olanaklar var. Hem doğal hem yapay zeminlere sahip donanımlı antrenman sahaları çok sayıda spor salonu ve sağlık odaları var. Çok iyi imkanlarınız mevcut" dedi.

Zenit U15 Takım Antrenörü Maxim Kovalenko da "Burada birçok yönden futbolcularımızı geliştirmeye yardımcı olacak çok gelişmiş bir tesis olduğunu belirtmek isterim. Futbol sahaları, spor salonları, sıcak ve soğuk havuzlar kriyoterapi merkezi var. Eğitim sürecimiz için burada her şey mevcut. Yine her şeyin bir tesiste toplanmış olması futbolcularımız için büyük rahatlık ve konfor. Bize her zaman çok iyi davranan Altınordu personeline de teşekkür ederiz" diye konuştu.

ALTINORDU'NUN GENÇLERİ SOSYAL ETKİNLİKTE

Öte yandan Altınordu U13 ve U12 Takımları, sosyal faaliyetler kapsamında Arkas Deniz Tarihi Müzesi ve Arkas Sanat Bornova Mattheys Köşkü'nü ziyaret etti. Minik Sporcular, Deniz Tarihi Müzesi yetkililerinden bilgi aldıktan sonra Mattheys Köşkü'nü konusunda detaylı bilgiler aldı.

BEYKOZ ANADOLU SPORMAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Öte yandan Nesine TFF 2. Lig'de olumsuz hava koşullarından dolayı liglerin ertelenmesinden dolayı Kastamonuspor ile oynayacağı maç ileri tarihe ertelenen Altınordu'da futbolcular, iki günlük iznin ardından 1 Mart Cumartesi günü Beykoz Anadolu Spor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.