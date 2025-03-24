Altınordu galibiyet serisine devam etmek istiyor

Altınordu'da Teknik Direktör Ersan Parlatan, Çarşamba günü Karaköprü Belediye Spor ile oynayacakları karşılaşmayı kazanmak istediklerini söyledi. Hafta sonu İzmir derbisinde Altay'ı 3-2 ile geçen İzmir ekibi, Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Parlatan, cumartesi günü Altay ile zorlu bir derbi oynadıklarını hatırlatarak, "Derbide geriden gelip kazanmak bizim adımıza önemliydi. Derbide oyun anlamında iyi işler yapabilirdik. Sahada futbol oynamaya çalışan, iyi görüntü veren taraf bizdik. Basit goller yiyince rakibin direnci yükselse de sahadan galibiyetle ayrıldık. Bu galibiyetle tüm sevenlerimizi, taraftarlarımızı, çalışanlarımızı sevindirdik. Rakibin ismine bakmaksızın maçı kazanmak istiyorduk, kazandık ve mutluyuz" dedi.

Karaköprü Belediye Spor maçı ile ilgili olarak tecrübeli teknik adam, şunları ifade etti: "Çarşamba günü zor bir maç bizi bekliyor. Rakip durumundan dolayı bizi zorlayacaktır. Daha sert ve agresif oynayacaklardır. Sahamızdaki bu maçı kazanmak istiyoruz. Yoğun maç trafiğimiz var. Takımın istek ve arzusu üst seviyede. Futbolcularımın antrenmanlardaki performansı oldukça üst seviyede. Bunları maçlarda da sahaya yansıtmak istiyoruz. Ancak maç ortamı farklı oluyor, maçta yapılan hataların telafisi zor oluyor. Oyuncularımız henüz tam istediklerimizi saha yansıtamıyor ama bunu kademeli olarak arttırmaya çalışıyoruz. Futbolcularımın istek ve arzusundan memnunum. Maçlarda iyi görüntü bizim adımıza önemli" .

Parlatan, Play-off yarışı hakkında ise şunları söyledi:

"Şu anda matematiksel olarak her şey mümkün. Bu takım belli bir puan ortalaması yakaladı. Son haftaya kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. Lig bitiminde Play-off'ta hangi sıralamada olacağımız belli değil. Önemli olan Play-off sürecine sakatlık olmadan girmek. Oraya en yüksek performansımız için katılmak önemli. Kısa vadede birkaç maçı kazanmak değil Play-off'lara en iyi şekilde katılıp emin adımlarla yürüyeceğiz"

SEYİT MEHMET ÖZKAN'DAN KULÜPLERE ÇAĞRI! ÇOÇUK FUTBOLUNA ÖNEM VERELİM

Öte yandan Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, kulüplere çocuk futboluna önem verilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Altınordu Futbol Okulları'nın (AFO) hafta sonu Selçuk İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde düzenlemiş olduğu etkinliğe katılan Özkan, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Özkan, uzun yıllardır gelenekselleşmiş olan Altınordu Futbol Okulları turnuvasını takip ettiğini belirterek, "Selçuk İsmet Orhunbilge Tesislerimizi turnuvalarımız için kullanıyoruz. Burada irili ufaklı 8 tane sahamız var. Bunların 4 tanesi normal büyük saha ölçülerinde diğerleri de küçülerek gidiyorlar. Cumartesi günü başlayıp pazar günü süren turnuvamızda çocuklarımız burada çocukluklarını yaşıyorlar. Şu ana kadar 25 tane etkinliğimizi gerçekleştirdik. Bazı turnuvalarımızı bölgelerde gidip yapıyoruz. Bu hafta sonundaki turnuvamızda 8 ila 13 yaş arasında 22 futbol okulumuzdan toplam 800 çocuğumuz burada çok güzel iki gün geçirdiler. Altınordu Futbol Kulübü olarak 200 Futbol Okulumuz ile 20 bin çocuğumuza spor yaptırıyoruz. Bizim bence Türkiye'ye armağan ettiğimiz en büyük sportif etkinlik bizim Futbol Okulu etkinliklerimizdir. Çünkü maalesef ülkemizde sokak futbolu bitti, çocuklarımızın spor yapacak alanları kalmadı. Böyle etkinliklerle çocuklarımız, çocukluklarını yaşıyorlar ve spor yapıyorlar. Esas amacımız sporu tabana yayıp çocuklarımızın hareketli, sportmen bireyler olmalarını sağlamak. Burada çocuklarımız cıvıl cıvıllar; onlarla olmaktan mutluyuz. Çocuklarımızın mutlu olmaları için oyunlarına fazla müdahale etmeden gönüllerince turnuva geçirmelerini istiyoruz." dedi.

KALECİ YETİŞİYOR AMA GOLCÜ ÇIKARAMIYORUZ

Turnuva sırasında kaçırılan bir gol sonrasında Altınordu FK Başkanı Özkan, "Türkiye'de golcü eksikliği var. Ülke olarak iyi kaleciler çıkarıyoruz. Altınordu olarak bizler de iyi kaleciler çıkardık ama maalesef golcü konusunda büyük sıkıntılar yaşıyoruz" diye konuştu.

Kulüplerin çocuk futboluna önem vermesi gerektiğini vurgulayan Seyit Mehmet Özkan, "Bu turnuvaların sayılarının artması lazım. Çocuklarımızı yenici olmaktan ziyade oyun odaklı yetiştirmeliyiz. Bizler burada yenici olmaktan ziyade oyun oynamak için buradayız. Bu turnuvalardan doğal yetenekleri bulmaya çalışıyoruz. Her yaş kategorisinden belki sadece bir iki tane doğal yetenek oyuncu bulabiliyoruz. Çünkü çocuklarımız gelişen teknolojiye bağımlı oldu. Çocuklarımız cep telefonu, bilgisayar başında daha çok vakit geçirince hareket etmek yerine parmaklarını hareket ettiriyorlar. Bu geleceğimiz adına tehlikeli bir durum. Çocuklarımızı daha aktif bireyler yapmamız lazım. Ben bütün kulüplerin çocuk futboluna önem vermelerini önemle rica ediyorum. Futbolu tabana yayarsak akademi liglerimiz de iyi olacak. 19 yaş ile 23 yaş arasını da doldurabilirsek Hırvatistan ve Sırbistan gibi futbolcu ihraç eden ülke oluruz"