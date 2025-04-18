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Haberler Altınordu Forma giyemeden takımdan ayrıldı

Forma giyemeden takımdan ayrıldı

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Forma giyemeden takımdan ayrıldı
NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Play-Off hattında yer alan Altınordu'da sol bek Görkem Akdere ile yollar ayrıldı. İzmir ekibinin ara transfer döneminde Keçiörengücü'nden kiralık olarak kadrosuna dahil ettiği genç savunmacı yaşadığı sakatlık nedeniyle forma şansı bulamadan kulüple vedalaştı. Ayak bilek bağlarının kopması nedeniyle görev yapamayan Görkem'in takımdan ayrılmasıyla kadrodaki oyuncu sayısı 30'dan 29'a düştü. Altınordu yeni teknik patronu Namet Ateş yönetimindeki ilk maçta pazar günü İskenderunspor'la Play-Off'u garantilemek için rakip olacak.
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