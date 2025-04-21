Namet Ateş, Altınordu’ya Play-Off ile başladı

Deplasmanda oynanan maçın ardından soyunma odasında futbolcularını aldıkları başarılı sonuç ve iyi futboldan dolayı tebrik eden Ateş, "Aldığınız bu sonuçtan dolayı hepinizi tebrik ediyorum. Siz isteyince neleri başarabileceğinizi herkese bir kez daha gösterdiniz. Bugüne kadar yardımcı antrenör olarak bir çok maça çıktım ama profesyonel teknik adam olarak ilk maçıma İskenderun karşısında çıktım. Bir maça çıktığında nasıl olmasını istersin deseler anlatsam yazsam böyle bir maç olmasını isterdim. Teknik adam olarak kenarda size futbolu öğretemem. Yardıma ihtiyaç duyduğunuzda baktığınızda kenarda beni görebiliyorsanız bana bu yeterli. Coşkuyu ve tebriki hak ediyorsunuz. Yolumuz uzun"

Öte yandan Altınordu'da İskenderunspor maçının ardından futbolculara iki gün izin verildi. İzmir ekibi, gelecek hafta sonu deplasmanda Sarıyer ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Çarşamba günü öğleden sonra başlayacak.

ALTINORDU U12 VE U11 TAKIMLARINDAN BAŞARI

Öte yandan Altınordu altyapı takımları da oynadığı turnuvalarda başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Altınordu U12 Takımı, Karşıyaka Belediyesi tarafından düzenlenen 8 ekibin mücadele ettiği U12 Cup Turnuvası'nı birinci olarak bitirdi. Yine Altınordu U11 Takımı da Antalya'da gerçekleştirilen Junior World Cup Turnuvası'nı ikinci olarak tamamladı.