“Turu çok isteyen atlayacak”

Radyo Trafik'te yayınlanan 'Taraftarın Sesi" programına katılan Erbesler, play-off 1. Turunda deplasmanda Adana 01 FK'yı penaltılarla elediklerini hatırlatarak, "Kamp boyunca şunu gözlemledim. 'Kalecimiz Serhat Öztaşdelen penaltılara kalırsa maçı bana bırakın' demişti. Uzatma bölümünde oyuncularımız kontrollü oynayarak maçı penaltılara taşıdı. Seri penaltı atışlarına da şanssız başladık. Emre Sabri Aydınel güzel vurmasına rağmen top üst direkten oyun alanı dışına gitti. Serhat kalesinde o kadar güven verdi ki iki tane penaltı çıkardı, rakibin bir penaltısı da direkten dönünce tur vizesini kaparak İzmir'e döndük." dedi.

Erbesler, iki ayaklı oynanacak Kastamonuspor ile yapacakları karşılaşmalar ile ilgili olarak da şunları ifade etti:

"Teknik heyetimiz yol boyunca, rakibimizi analiz etmeye başladı. Kastamonuspor'u İzmir'de yenmiştik orada yenilmiştik. Pazartesi günü kazanarak oraya gidersek istediğimiz noktaya gelebiliriz. Beraberlik veya mağlubiyette bile bir şey bitmeyecek. İki ayaklı maçlar oynayacağımız için sadece karşılaşmanın ilk yarısını oynamış olacağız. Deplasmanlarda aldığımız sonuçlarla gücümüzü gösterdik. Kastamonuspor karşısında şanslar eşit. Turu çok isteyen oyuncu grubu turu atlayacaktır. Kastamonuspor karşısında taraftarlarımız yanımızda olacaktır. Taraftarlarımızın desteğini her zaman yanımızda gördük. Ev sahibi avantajımız var. Maç yayını da olsa taraftarlarımız ve İzmirlileri Altınordu'yu desteklemeye davet ediyoruz. Bu bir nevi İzmir'in maçı olacak. Umarım TFF 1.Lig'e çıkarız." dedi.

Kastamonuspor maçında ev sahibi olmanın avantajını sürdürmek istediklerini dile getiren Can Erbesler, "Almanya'dan gelen oyuncularımız var. Onlar orada bu tarz statlarda oynuyorlar. Play-off maçları başka yerde oynansın mı diye düşündük. Ama herkes maçın Torbalı Metin Oktay Yerleşkemizde oynansın diye görüş belirtti. Buradaki alışkanlığımızı sürdürmek istiyoruz"

YABANCI OYUNCU HİÇBİR ZAMAN OYNATMADIK

Altınordu'nun Seyit Mehmet Özkan tarafından satın alınması ve sonraki süreçte hiçbir zaman yabancı oyuncu oynatmadığını ve Türk gençlerine güvendiğini dile getiren Erbesler, "Başkanımız Seyit Mehmet Özkan, Öz Kaynak Sistemi oyuncularına ağırlık verdi. Yabancı oyuncular hiçbir zaman oynamadı. Altınordu, TFF 1. Lig'de mücadele ettiği yıllarda diğer takımlar yabancı oyuncu oynatırken Altınordu Türk çocuklarla mücadele etti. Play-off'tan Süper Lig'e çıkabilecekken bir maç uzağındayken Altay'a mağlup oldular. Süper Lig'e çıkan Altay'ın durumunu şu anda görüyoruz. Keşke bu durumda olmasalardı. Maalesef maçlarda görüyoruz İstiklal Marşı okunurken sadece birkaç kişi okuyor. 55 ilde 201 futbol okulunda 21 bin çocuğa Altınordu futbol oynatıyor. Türkiye'nin en büyük futbol okulu organizasyonuna sahibiz. U7 'den U13'e kadar çocuklarımızı Türk futboluna kazandırmaya çalışıyoruz. A Takımımızda oynayan Serhat, Ege, Sami,Burak gibi gençlerimiz alt yapımızdan yetişti. Bu çocuklarımızı yakın zamanda üst liglerde göreceğiz."

Altınordu'da bu sezon yaşanan hoca değişiklikleri konusunda ise Can Erbesler, "Almanya'dan yetişen gurbetçi oyuncularla ve kendi Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızdan oluşan bir kadro kurunca, Türk futbolunda büyük başarılar elde etmiş Olcay Şahan'ı takımın başına getirdik. İlk yarıda yeni bir kadro olmamıza rağmen uzun süre ligin zirve adayları arasında yer aldık. Sonrasında bir kan değişikliği ihtiyacı olunca yine Almanya patentli Ersan Parlatan'a takımı emanet ettik. Ligin son bölümüne doğru üst üste 3 maçta mağlubiyet gelince takımın da Play-off'a kalabilmesi için bir puan ihtiyacımız varken kan değişiminin dinamikleri harekete geçireceği görüldü. Bunun üzerine uzun yıllar Altınordumuzda Akademi Direktörlüğü yapan Namet Ateş'e görev verildi. Sezonun sonu, finaller oynuyoruz. Namet hoca göreve geldikten sonra takımın üzerindeki ölü toprağı atıldı. Takımımız iyi mücadele etmeye başladı. Penaltılarla olsa da Adana 01 FK'yı eledik. Bizim için hedef maçlarımız olan Kastamonuspor maçlarımız başlayacak. İnanıyoruz ki sonraki turda Batman ile devam edeceğiz. 1. Lig'i çok istiyoruz"

"Altınordu'da yatılı sistem neden kaldırıldı veya tekrar geri dönülebilir mi?" sorusuna Altınordu FK Kurumsal İletişim Direktörümüz Can Erbesler, "Yatılı sistemi kapattıktan sonra bünyemizdeki sporcularımız başta Galatasaray ve Fenerbahçe Akademi takımlarına gitti. Oyuncularımız ve ailelerimizin istediği ile transferler gerçekleşti. Oyuncularımızı kendi oyuncularımız olarak görüyoruz biz onları bedelsiz verdik ama ilerleyen süreçte bir yerlere transfer olduklarında %50'si Altınordu'da olacaktır. Onlar bizim için çok değerli oyuncular. Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciasına kadar Başkanımız sporcularımızın iyi şartlarda yetişmesi için elinden geleni yaptı. Yurt dışına onları turnuvalara bile gönderdi. Yaşanan yangının nelere mal olduğunu gördük. Bir çocuğumuzun burnu kanasa bunu vicdanen açıklayamayız. Böyle bir karar almak zorunda kaldık. Bu kararı alınca yanlış bir imaj doğdu. Altınordu Akademileri kapattı. Altınordu Akademileri kapatmadı. U7'den U13'e kadar İzmir ve Manisa'daki bütün gençler bizim eğitim alanımızda devam ediyor. U13'ler gelecek yıl U14 olacaklar giderek büyüyerek o açığımızı kapatacağız. Gelecek sezon U14 ve U15 Ligi'ne katılmak durumundayız. Federasyonu'nun böyle bir kıstası olunca yeni bir U15 Takımı da kurulabilir. Altınordu Akademi Lig'lerinin değişmez takımı. Akademi Liglerinde en çok kupa kazanan takımlarından birisiyiz. Sadece yatılı sistemini böyle bir karar alarak sistemimizden çıkarttık. Futbol Okulu faaliyetlerimiz devam ediyor."

KASTAMONUSPOR MAÇI HAZIRLIKLARI BAŞLIYOR

Adana 01 FK'yı eledikten sonra dünü izinli geçiren Altınordu'da futbolcular, 12 Mayıs Pazartesi günü Kastamonuspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlılarına başlayacak.