Altınordu’da flaş karar

ALTINORDU'DA Başkan Seyit Mehmet Özkan dün flaş bir hamle yaptı. 13 yıldır Altınordu'da futbolu yöneten Başkan Özkan, kısa bür süre önce, 'Son yazı' başlıklı bir yazıyla devir girişimlerinden alamadığını ve kulübü gerçek sahiplerine bırakacağını açıklamıştı. Özkan, dün de sürpriz bir karara imza atarak büyük yatırımlar yaptığı Selçuk'taki tesislerini 10 Numara Sportif'in sahibi Mahmut Gözüaçık'a kiraladığını duyurdu. Özkan, "13 yıl önce bana bu tesisi bulan Mahmut Gözüaçık idi. Ben de artık futbol dünyasından çekildiğime göre doğru olanı yaptım ve bana bu tesisi bulan Mahmut Gözüaçık'a tesisi kiraya vermenin huzuru içindeyim" diye konuştu.

SÖKE 1970 ÇALIŞACAK

MAHMUT Gözüaçık, ismi Söke 1970 olarak değişen Efeler 09'un da başkanlığını yapıyordu. Bu anlaşma sonrası Selçuk'taki tesislerde Söke 1970'in çalışmalarını yapması bekleniyor.