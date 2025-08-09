Altınordu’da Ateş takımdan memnun

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 14 oyuncuyla yollarını ayırıp devir süreci nedeniyle henüz transfer yapmayan Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş, takımdan memnun olduğunu vurguladı. Geçen sezon son 7 maçta görev almasının kendisi için avantaj olduğunu dile getiren 44 yaşındaki çalıştırıcı, "Göreve başladığımda akademiden gelen gençleri tanıyordum, onlar da beni tanıyordu. Ama gurbetçi grubunu geçen sezon tanıma fırsatım oldu" dedi. Kaleci Serhat'ın alternatiflerinin olduğunu ancak Sami'nin gidişinin büyük kayıp olduğunu ifade eden Ateş, "Şu an en çok keyif aldığım kamp dönemini geçiriyorum. Yaş ortalamamız 21, genç bir ekiple çalışıyoruz. Teknik ekibimizde soru işareti yok. Oyunculara ne olursa olsun lige hazır olmaları gerektiğini anlattık. Torbalı'da her türlü imkanımız var. Muğla ve Karşıyaka'dan sonra Soma ve Aliağa ile hazırlık maçı oynayacağız. Ligde söz sahibi olmak için en az 5 oyuncu transfer etmemiz lazım. Aceleci davranmıyoruz" diye konuştu.