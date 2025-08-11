Altınordu’da gözler genç kaleci Arif’te

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu bu sezon kalesini yine altyapısından yetişen yeni bir gence teslim edecek. Kırmızı- lacivertli İzmir temsilcisinde 20 yaşındaki file bekçisi Serhat Öztaşdelen'in Süper Lig'de mücadele eden Kocaelispor'a transfer olmasının ardından aynı yaştaki genç kaleci Arif Şimşir birinci kaleci konuma geldi. Geçen sezon ligde ve kupada 1'er kez forma şansı bulan Arif'in bu sezon ilk 11'in değişmez isimlerinden biri olması bekleniyor. Milli olarak U-15, U-17, U-18 ve U-19 takımlarında 14 kez ay-yıldızlı formayı giyen genç eldivenin kulübüyle 2027'ye kadar sözleşmesi bulunuyor. 2021 yılında profesyonel olan Arif Şimşir'in bu yıl vitrine çıkan isimlerden biri olacağı ifade edildi.