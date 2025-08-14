Nesine TFF 2. lig ekiplerinden Altınordu'da yeni dönem başladı. İzmir ekibi yeni sezon öncesinde Müdürler Kurulu toplantısı yaptı. İzmir ekibinden yapılan açıklamaya göre Altınordu Futbol Altyapı Şirketi Müdürler Kurulu ilk toplantısını gerçekleştirdi.

İnciraltı Çağlar ve Cengiz Temel Futbol Eğitim Tesislerinde yapılan toplantının ardından Müdürler Kurulu toplantısı görev bölümünü gerçekleştirdi.

Toplantının ardından yapılan açıklama şöyle:

Dün toplandık dostlar..

Altınordu Futbol Altyapı Şirketi müdürler kurulu huzurlarınızda..

. Müdürler Kurulu Başkanı : Seyit Mehmet Özkan

. Müdürler :

1. Yeşilyurt Futbol Okulu Müdürü : Kural Altıntaş

2. Balçova Futbol Okulu Müdürü : Barış Arslan

3. Kalecilik Bölümü Müdürü : Hüseyin Yenikaya

4. Tesisler Müdürü : Semih Kurşunlu

5. Kulüp Müdürü : Barış Ertosun

6. Futbol Altyapı Müdürü : Ozan Bilgir

7. Futbol Okulları Müdürü : cenge ateş

8. Bilgi İşlem Müdürü : Uğur Atik

9. Kurumsal İletişim Müdürü : Can Erbesler

10. Fehime Solakoğlu : AO Mağaza Müdürü

11. Metin Yörü : Futbol Okulları Ürün Sevkiyat Müdürü

Bütün arkadaşlar yemin ettiler;

1. Etik değerlerden ayrılmayacaklar,

2. Öncelikleri "bu toprakların çocukları"nın mutluluğu olacak,

3. "Üzüm salkımı" modeli iş yönetimi benimsenecek,

4. "Ben değil biz" diyecekler, duygularla değil "ortak akıl"la yönetecekler,

5. Namerde muhtaç olmadan yaşayacaklar.

Güzel bir gündü..

Benim içim kıpır kıpır..

Çünkü yepyeni bir model..

Hayallerimin içinde var olan..

Unutmuş olamayız, biliyorsunuz değil mi;

İnsan sosyal varlıktır..

İnsanı yücelten ise "paylaşmak"tır.

Hüznü de, sevinci de paylaşmak..

Dün güzel bir gündü..

Hayırlı olsun,

Seyit Mehmet Özkan"