Fileye neşter vurdu

Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de şampiyon olarak Kadınlar Voleybol 1. Ligi'ne yükselen Altınordu'nun Başkanı Serdar Kaçar, aynı zamanda genel cerrahi profesörü. 3 yıldır İzmir ekibinin voleybol şubesinin başında olan Kaçar, iki zor görevi nasıl yürüttüğünü anlattı.

'BİRBİRİNİ BESLEYEN ALANLAR'

"Bu tamamen iyi bir zaman yönetimi, güçlü bir ekip ve disiplin meselesi" diyen Kaçar, "Cerrahi mesleğimdeki planlama disiplinini spora, spordaki takım çalışması ruhunu ise mesleğime yansıtıyorum. İkisi de bana enerji veren, birbirini besleyen alanlar. Ameliyathanede edindiğim dikkat, sabır ve odaklanma yeteneği; spor yönetiminde de bana yardımcı oluyor. Spor ise bana mental tazelenme sağlıyor" dedi. Türkiye genelinde 156 takımın mücadele ettiği TVF Kadınlar 2. Ligi'nde sezonu şampiyon olarak tamamlayıp 1. Lig'e yükseldiklerinin ifade eden Kaçar, "Bu, yalnızca sportif bir başarı değil; aynı zamanda 3 yıl gibi kısa bir sürede doğru planlama, disiplinli çalışma ve inançla neler başarılabileceğinin somut göstergesiydi" diye konuştu.

'HEDEFİMİZ KALICI OLMAK'

Takımın hedeflerinden bahseden Altınordu'nun Başkanı, "İlk yılımızda hedefimiz kalıcı olmak. Genç oyuncularımızın gelişimini hızlandırmak ve seyirci desteğini artırarak tribün kültürünü güçlendirmek istiyoruz. Bizim felsefemiz hedefe sağlam basarak ilerlemek. Önce 1. Lig'de kalıcı ve iddialı bir takım olacağız, ardından Sultanlar Ligi'ne yükselmek için ilerleyeceğiz" cümlelerini kullandı.

BESLENME VE UYKU ÇOK ÖNEMLİ

OBEZITE dalında çalışmaları olan Kaçar, ülkemizde sporcuların beslenme alışkanlıkları ilgili de konuştu. Kaçar, "Son yıllarda bu konuda ciddi bir ilerleme var, ancak hâlâ gidilecek yolumuz olduğunu düşünüyorum. Özellikle genç sporcuların, performanslarını doğrudan etkileyen beslenme ve uyku düzeni konularında daha bilinçli olmaları için çalışıyoruz. A takım sporcularımızın herşeyini takip eden, alt yapı sporcularımıza beslenme eğitimi ve danışmanlık veren kulüp diyetisyenimiz var" dedi