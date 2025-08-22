Altınordu’da vefa sezonu

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde gerçekleştirilen antrenman sırasında konuşan Kulüp Müdürü Barış Ertosun, Altınordu'nun 1923 yılında Kuvayı Milliye Ruhu ile hareket eden insanlar tarafından kurulduğunu hatırlatarak, "Şu anda asırlık bir kulübüz. Birçok başarıya da imza atmıştır . Kulübümüzü adım adım izleyen bir tarihçimiz bile mevcuttur. Başkanımız Seyit Mehmet Özkan 13 yıl önce Altınordu Spor Kulubü'nün futbol yarışmacı haklarını devir aldı. O günden bugüne Altınordu'yu gerek yurt içinde gerekse yurt dışında en iyi şekilde temsil etti. Altınordu'ya çok büyük emek verdi. Yaşanan bu süreçte Altınordu'yu kendisi gibi koruyacak, yaşatacak ve ileriye taşıyacak bir emanetçi aradı. Bir çok kişi ile görüşmeler oldu. Ancak bu kıymetli emaneti devredecek emanetçi bulamadı. Son görüşmelerde önemli ilerlemeler oldu fakat son noktaya ulaşamadı." dedi.

Erbaaspor ile 2025-2026 sezonuna başlayacaklarını dile getiren Ertosun, sözlerini şöyle tamamladı: "Yeni sezon öncesi yapılan değerlendirmede sezona kendi altyapımızdan yetişen Öz Kaynak Sistemi oyuncularımız ile başlama kararı aldık. Bugüne kadar takımımızın başarısı için ter dökmüş futbolcularımıza teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki günlerde altyapımızdan yetişmiş oyuncularımızla görüşüp onları kadromuza katmak istiyoruz. Biz bu sezona 'Vefa Sezonu" diyoruz. Bize emek verenlere sahip çıkmayı, omuz omuza yürümeyi çok iyi biliyoruz. Erbaaspor maçında tüm Altınordu sevdalılarını bu genç çocuklarımızı desteğe davet ediyoruz" diye konuştu.

NAMET ATEŞ: ERBAASPOR MAÇINA HAZIRIZ

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş de iyi bir sezon başlangıcı kamp dönemi geçirdiğimizi vurgulayarak, "Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nin imkanları, başka bir yerde kamp yapmaktan daha iyi. Burada sezona çok iyi hazırlandık. Lig başlayana kadar da antrenman maçları oynadık. Lige Öz Kaynak Sistemi oyuncularımızdan oluşan bir kadro ile başlayacağız. Erbaaspor maçına da takım olarak hazırız." dedi

Ateş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye Futbol Federasyonu, profesyonel takım sayısını azaltmak istiyor. Gelirlerin yeterli olmaması, oyuncu maliyetleri, diğer maliyetlerin yüksekliği, yaşanan ekonomik sıkıntılar kulüpleri çok zorluyor. Bu süreçte kulüplerin almış oldukları kararlara saygı duymak gerekiyor. Kulübümüzün almış olduğu bir karar var. Bizler de bu ailenin bir parçası olarak kendi yetiştirdiğimiz oyuncularımızla yolumuza devam edeceğiz. Kadromuzdaki oyuncularımızın hepsi bizim altyapımızda eğitim aldı. Şu anda hepsi profesyonelliğe hazır durumdalar, arena artık onların. Genç oyuncularımızın almış oldukları eğitimleri sahada performansa dönüştürme şansı ellerine geçti. Bir çok oyuncumuza teklif gelmesine rağmen vefa örneği göstererek mücadele etme kararı aldılar. Bu oyuncularımızın ortaya koydukları irade ile burada daha iyi performans gösterip hem kendileri kazanacak hem de kulübümüz kazacaktır. Bu oyuncularımızın sonrasında iyi takımlara gideceklerine inanıyoruz. Bizler üzerimize düşenin en iyisini yapmak istiyoruz. İyi futbol ortaya koyarak iyi sonuçlar alacağız. Yarın maçımızı kazanıp sezona iyi başlangıç yapmak istiyoruz ve herkesin takdirini kazanmak istiyoruz"

A Takım futbolcularından Arif Asaf Gültekin de 7 yıldır kulübümüzde forma giydiğini vurgulayarak, "Yarın ligimiz başlıyor. İlk maçımızı kazanmak istiyoruz. Uzun yılladır beraber form giydiğimiz takım arkadaşlarımızla beraberiz. Bizlere gelen forma şansını iyi değerlendirmek istiyoruz. Tüm takım arkadaşlarımız top oynamaya aç" diye konuştu

Altınordu'nun bir başka genç futbolcusu Furkan Emin Kaçmaz ise "Uzun zaman sonra tekrar bir resmi maça çıkacağız. Takımımızdan ayrılan oyuncularımız oldu. Uzun yıllardır beraber futbol oynadığımız takım arkadaşlarımızla beraber Altınordumuzun başarısı için mücadele edeceğiz. Altınordu arması için elimizden gelenin en iyisini yapıp Altınordu'yu layık olduğu yere taşıyacağız. Altınordu'nun yeri her zaman üst liglerdir. Taraftarlarımız da yarın bizi desteklemeye gelsinler" dedi.

Sercan Demirkıran da "Yarın hepimiz için güzel bir gün olacak. Hepimiz kendimizi göstermek istiyoruz. Altınordumuz gençlerle beraber en iyi yere gelecektir" diye konuştu.