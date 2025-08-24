Altınordu kaçamadı

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 2025-2026 sezonun ilk haftasında Altınordu, evinde Erbaaspor'la 1-1 berabere kaldı. Altınordu maçın 33'üncü dakikasında Sercan'ın golüyle öne geçti: 1-0. İlk devre İzmir ekibinin üstünlüğü ile tamamlanırken, 81'inci dakikada Erbaaspor'da Oktay topu filelere gönderip tabelayı eşitledi: 1-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, iki takım da sezona 1'er puanla başladı. Oldukça sıkıntılı bir süreçten geçen ve kadrosu büyük oranda dağılan İzmir ekibi galibiyeti kaçıran taraf olurken, müsabakayı izlemeye gelen taraftarlar karşılaşmanın ardından oyuncuları alkışladı.