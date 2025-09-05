Altınordu-Trabzon arası transfer hattı

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da kulüp bulması istenen iki gurbetçi futbolcu 1461 Trabzon'la sözleşme imzaladı. Kırmızı-lacivertli kulüple karşılıklı anlaşarak kontratlarını fesheden santrfor Emre Aydınel, Karadeniz ekibiyle 2 yıllık, stoper Yusuf Örnek ise 3 yıllık mukavele imzaladı. Altınordu temmuz ayında altyapısından yetişen orta saha oyuncusu Sami Satılmış'ı da 300 bin Euro bonservis ücreti alarak 1461 Trabzon'a yollamıştı. İzmir temsilcisinin yollarını ayırma kararı aldığı Alparslan, Bahattin, Emir Can, Eren, Hüseyin, Keni Var, Selahattin ve Tahsin'in kulüp arayışları sürüyor.