Altınordu yıkıldı

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan İzmir temsilcilerinden Altınordu, 3. haftada da galibiyetle tanışamadı. Sahasında grubun güçlü temsilcilerinden 24Erzincanspor'u ağırlayan kırmızı-lacivertliler, maçı tek golle kaybetti. Dengeli geçen maçın ilk yarısında gol sesi çıkmadı. İkinci yarıya değişikliklerle başlayan konuk ekip daha etkili oldu. Erzincan temsilcisi 76'da Oltan Karakullukçu'nun kaydettiği golle öne geçti. Kalan dakikalarda Altınordu'nun çabaları sonuç vermedi ve maç 0-1 sona erdi. Bu sonuçla 3 maç sonunda 1 puanda kalan İzmir ekibi ligin dibinden kurtulamadı.