Altınordu’da Çınar dönemi

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi'ne yükselen Altınordu'da CEO'luk görevine uzun yıllar Karşıyaka Basketbol Şubesi'nde genel menajer olarak çalışan Selim Çınar getirildi. Altınordu Voleybol Şube Başkanı Prof. Dr. Serdar Kaçar; 3 yıl önce göreve geldiklerini belirterek, "Sıfırdan başladık. Bu süreçte 1500 kız sporcuya ulaştık, 1'inci Lig'e yükseldik. Ekibi genişletmeye başladık. Bu ligi öğrenip, ligde kalıcı olmak istiyoruz" diye konuştu.

YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

ALTINORDU yeni CEO'su Selim Çınar, "İzmir'in Karşıyaka ve Altınordu gibi böyle büyük iki köklü camiasının arasında bu nakli kendisi yapabilirdi. Bu benim için yeni bir yol, yeni bir hikaye. 25 yıllık spor, 15 yıllık yöneticilik hayatımda yeni bir dönüm noktası gözüyle bakıyorum. Yeni bir heyecan, yeni bir gurur. İzmir'de iki elin parmaklarını aşmayacak kulüpler var. Bana güvendikleri için her iki başkanıma teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.