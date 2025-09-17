Altınordu’da yeni transferler de geldi

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 puan toplayarak 17'nci sırada yer bulan Altınordu'da transfer döneminin son gününde lisansları çıkarılan üç futbolcu İzmir'e gelerek takıma katıldı. Adana 01 FK deplasmanında kadroda yer almayan yeni oyuncular Kerim Avcı, Serkan Dursun ve Berat Kalkan, teknik direktör Namet Ateş'le bir araya gelip objektife poz verdi. Üç oyuncuyla da sezon sonuna kadar kontrat imzalandı. Kırmızı- lacivertli ekiple ilk antrenmanlarına çıkan Kerim, Serkan ve Berat'ın gelişiyle kadrodaki oyuncu sayısı 25'e yükseldi. Altınordu'da 2014- 15 sezonunun ikinci yarısında ve 2017-18'de görev yapan 35 yaşındaki forvet arkası Kerim, kulüpteki üçüncü dönemini geçirecek. Eski milli golcü Serdar Dursun'un kardeşi olan santrfor Serkan Dursun (24) ile daha önce İzmir'de Karşıyaka forması giyen sol kanat Berat Kalkan'ın (22) ise ilerleyen haftalarda takıma katkı vermesi bekleniyor.