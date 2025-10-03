Altınordu zincir kıracak

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta çıktığı 6 maçta 3 beraberlik, 3 yenilgi alarak düşme hattında kalan Altınordu'da teknik direktör Namet Ateş, pazar günü evlerinde oynayacakları Beyoğlu Yeni Çarşı maçını kazanarak ilk galibiyetlerini almak istediklerin söyledi. Son olarak deplasmanda 1-1 biten Ankaragücü karşılaşmasında zorlu bir atmosferde, köklü bir kulübe karşı mücadele ettiklerini dile getiren teknik patron Ateş, "Maçı önde götürürken 81'inci dakikada gol yedik. 3 puan alma şansımız varken; 1 puanla ayrıldık. Soyunma odasında o 1 puanın hiçbir mutluluğunu yaşayamadık. Dinamik, atletik bir takıma karşı oynayacağız. Biz iyi bir oyun izletmeyi taahhüt ediyoruz. Tabii ki kazanmak için oynayacağımız bir maç olacak. Oyunsal anlamda da her geçen gün daha iyi oluyoruz" diye konuştu.