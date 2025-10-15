Altınordu zorlu virajda

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8'inci haftayı bay geçen düşme hattındaki Altınordu, pazar günü deplasmanda lider Batman Petrolspor karşısında en zor sınavlarından birini verecek. Ligde çıktığı 7 maçta galibiyet alamadan 3 puan toplayan İzmir temsilcisi; 8 haftada 7 galibiyet, 1 beraberlik alan 22 puanlı Batman ekibinin namağlup ünvanını sona erdirmeye çalışacak. Kırmızı- lacivertliler, iç sahada son yenilgisini 8 Ekim 2023'te Karşıyaka karşısında 2-1'lik skorla alan Batman Petrolspor'un kendi sahasındaki 30 maçlık yenilmezlik serisini bitirmeyi hedefliyor. Öte yandan Altınordu zorlu 90 dakika öncesi paintball etkinliği yaparak stres attı.