Altınordu’da yeni isimler kulübede

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 7 maçta düşme hattında çakılı kalan Altınordu'da yeni transferlerin büyük bölümü yedek kulübesini mesken tuttu. 7 futbolcudan sadece gurbetçi stoper Birhan Elibol istikrarlı bir görüntü sergiledi. Lisansı yetişmemesi nedeniyle ilk haftayı kaçıran 22 yaşındaki Birhan daha sonra oynanan 6 maçta ilk 11'de şans buldu. 20 yaşındaki gurbetçi stoper Alper Emir Aksay sadece 1 kupa maçında oynadı. Sol kanat Berat Kalkan (22) kupada 45 dakika oynarken, ligde 13 dakika şans buldu. Fırat Başkaya (19) ligde 2 maçta 19 dakika, kupada 45 dakika sahada kaldı. Kupada 90 dakika görev yapan orta saha Anıl Balakkız (27) ligde 6 maçta sadece 1 defa 11'de sahaya çıkıp 225 dakika oyunda kaldı. 10 numara Kerim Avcı (36) kupada 19 dakika oynayıp, ligde 3 maçta oyuna sonradan girerek 94 dakikada süre aldı. Kupada 90 dakika çıkaran santrfor Serkan Dursun (24), ligde 3 maçta 1 kez 11'de şans bulup toplam 147 dakika forma giydi.