2. ve 3. Lig’de kritik pazar

EGE ekipleri 2. ve 3. Lig'de bugün kritik sınavlara çıkacak. 2'nci Lig Beyaz Grup'ta saat 19.00'da başlayacak maçlarda Altınordu, lider Batman Petrolspor'la deplasmanda karşı karşıya gelecek. Bucaspor 1928, evinde İnegölspor'la karşı karşıya gelecek. Yine aynı grupta Muğlaspor, saat 15.00'te 9'uncu hafta maçında 24Erzincanspor'u Denizli'de konuk edecek. Kırmızı Grup'ta Menemen Futbol Kulübü, sahasında Kahramanmaraş İstiklalspor'la karşılaşacak. Somaspor, Yeni Mersin İdmanyurdu'na konuk olacak. Fethiyespor, deplasmanda Isparta 32 Spor'la kozlarını paylaşacak. 3 maç da saat 19.00'da başlayacak. Aliağa FK ise saat 13.00'te deplasmanda 1461 Trabzon'la karşılaşacak.

3. LİG'DE 3 MAÇ OYNANACAK

3'ÜNCÜ Lig 4'üncü Grup'ta ilk 6 haftayı 5 galibiyet, 1 beraberlikle lider geçen Uşakspor, bugün kendisi gibi namağlup olarak play-off hattında yer alan Söke 1970 SK'ya konuk olacak. Didim Atatürk Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta Uşakspor'un 16, Söke'nin 12 puanı bulunuyor. Aynı saatte Bornova 1877 ile Ayvalıkgücü Belediyespor, İzmir Atatürk Stadı'nda rakip olacak. Grupta saat 19.00'da ise son iki maçını kazanarak çıkışa geçen Balıkesirspor, evi Balıkesir Atatürk Stadı'nda Eskişehir Anadolu'yu konuk edecek.