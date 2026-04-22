Altınordu’da gözler Yusuf Şimşek’e çevrildi: Tamam mı, devam mı?

2'nci Lig Beyaz Grup'ta bitime 1 hafta kala kümede kalmayı garantileyen Altınordu'da gözler sözleşmesi sezon bitiminde sona erecek teknik direktör Yusuf Şimşek'e çevrildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın mayıs ayında teknik patron Şimşek ile masaya oturacağı öğrenildi. Takımın kümede kalmasında büyük pay sahibi olan deneyimli teknik adamın şartlar oluşması halinde görevde kalmaya sıcak baktığı belirtildi.

Kırmızı-lacivertli takımın başında çıktığı 11 maçta; 6 galibiyet, 2 beraberlik, 3 yenilgi alarak 20 puan toplayan Yusuf Şimşek; maç başı 1.82 puan ortalaması yakalayarak alkış topladı. Altınordu'da 10 yıl çalışan teknik direktör Hüseyin Eroğlu'nun kulüpten ayrılmasının ardından 4 yılda Yusuf Şimşek'le beraber 9 teknik adam görev yaptı.