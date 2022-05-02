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Manisa FK havlu attı

Siyah-beyazlı ekip, öne geçtiği maçta Bursaspor’a sahasında mağlup oldu Play-Off yarışında havlu attı. Ev sahibinde 53’te Muhammet Taha kızardı

2.5.2022

Manisa FK havlu attı

SPOR Toto 1. Lig'de Manisa Futbol Kulübü, evinde düşme hattından kurtulma mücadelesi veren Bursaspor'a 3-1 mağlup olarak Play-Off yarışına havlu attı. 8. dakikada Manisa FK öne geçti. Erhan'ın kullandığı köşe vuruşunda yükselen Landre'nin kafa vuruşuyla top ağlarla buluştu: 1-0. 18'de Manisa FK atağında Hakan ile Bursaspor kalecisi Canberk'in girdiği pozisyonda Hakan yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi. 19'da penaltı kullanan Ozegovic'in vuruşunu kaleci Canberk kurtardı. Manisa FK, penaltıdan yararlanamadı. 39'da skor eşitlendi. Bruno'nun ortasında Joao Pedro'nun kafa vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

M.TAHA'YA KIRMIZI KART
46'DA Bruno'nun ortaladığı topa yükselen Bifouma, oyuna girdikten 1 dakika sonra buluştuğu topu ağlara gönderdi: 1-2. 52'de İsmail'in boş kaleye gönderdiği topu eliyle müdahale ederek, golü engelleyen Muhammet Taha, kırmızı kart gördü. Hakem Zorbay Küçük ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. 54'te penaltı vuruşu yapan Joao Pedro topu ağlara gönderdi: 1-3. Karşılaşmada başka gol olmayınca Bursaspor, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

CÜNEYT HASÇELİK

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