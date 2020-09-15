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Haberler Antalyaspor Ali Eren İyican, Antalyaspor’da!

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ekibi Fraport TAV , 1’inci Lig ekibi Ankaraspor’dan sol bek ’ı kadrosuna kattı. 21 yaşındaki oyuncunun Antalya’ya giderek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

Ali Eren İyican, Antalyaspor’da!

15.09.2020, 17:23

Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Ankaraspor forması altında oynadığı futbolla birçok takımın gündemine gelen Ali Eren İyican, Antalyaspor'un teklifini kabul etti.

Genç futbolcunun Antalya'ya giderek 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.

Ali Eren, Başkent temsilcisiyle geçen sezon ligde 32 maça çıktı, 5 asist yaptı.

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