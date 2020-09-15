Ali Eren İyican, Antalyaspor’da!

Geçen sezon TFF 1'inci Lig'de Ankaraspor forması altında oynadığı futbolla birçok takımın gündemine gelen Ali Eren İyican, Antalyaspor'un teklifini kabul etti.
Genç futbolcunun Antalya'ya giderek 5 yıllık sözleşmeye imza atacağı öğrenildi.
Ali Eren, Başkent temsilcisiyle geçen sezon ligde 32 maça çıktı, 5 asist yaptı.
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