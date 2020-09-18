O takımda koronavirüs şoku! Kafile İstanbul'a gelemedi

Süper Lig''e Tranzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fakat karşılaşmanın koronavirüs vakalarından dolayı oynanmama ihtimali bulunuyor.

19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele öncesinde Antalyaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Akdeniz ekibinde TFF'nin prosedürlerine göre yapılan Kovid-19 testlerinin ilkinde, çok sayıda pozitif vaka çıktı.

İKİNCİ TEST BEKLENİLİYOR

İlk testlerin pozitif çıkmasının ardından, yapılan ikinci testlerin sonuçları çıkmadı. Bu yüzden henüz Akdeniz ekibi, İstanbul'a gelemdi. Karşılaşmanın oynanmama ve başka bir tarihe ertelenme durumu var.

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