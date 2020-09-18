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Haberler Antalyaspor O takımda koronavirüs şoku! Kafile İstanbul'a gelemedi

O takımda koronavirüs şoku! Kafile 'a gelemedi

-Fraport TAV maçı öncesi ekibinde yapılan Covid-19 test sonuçlarında çok sayıda futbolcunun pozitif çıkması nedeniyle kafile 'a gelemedi. Oyunculara 2. testlerin yapılması ve sonuca göre hareket edilmesine karar verildi.

O takımda koronavirüs şoku! Kafile İstanbul'a gelemedi

18.09.2020, 16:35

Süper Lig''e Tranzonspor'u deplasmanda 3-1 yenerek iyi bir başlangıç yapan Beşiktaş, 2. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek. Fakat karşılaşmanın koronavirüs vakalarından dolayı oynanmama ihtimali bulunuyor.

19 Eylül Cumartesi günü saat 19.00'da oynanacak olan mücadele öncesinde Antalyaspor'da koronavirüs şoku yaşanıyor. Akdeniz ekibinde TFF'nin prosedürlerine göre yapılan Kovid-19 testlerinin ilkinde, çok sayıda pozitif vaka çıktı.

İKİNCİ TEST BEKLENİLİYOR

İlk testlerin pozitif çıkmasının ardından, yapılan ikinci testlerin sonuçları çıkmadı. Bu yüzden henüz Akdeniz ekibi, İstanbul'a gelemdi. Karşılaşmanın oynanmama ve başka bir tarihe ertelenme durumu var.

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