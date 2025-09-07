Antalyaspor’da rota Svensson

BEŞIKTAŞ'TA teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planları içinde bulunmadığı ileri sürülen Jonas Svensson için Antalyaspor'dan hamle geldi. Trendyol Süper Lig'e etkileyici bir başlangıç yapan Antalyaspor'un teknik patronu Emre Belözoğlu'nun Jonas Svensson'u kadrosuna katmak istediğini yönetime ilettiği öğrenildi. Bu doğrultuda harekete geçen kırmızı- beyazlı yöneticiler, Beşiktaş ile masaya oturdu. Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde Norveçli futbolcu en kısa sürede Antalya'ya getirilecek. Ole Gunnar Solskjaer döneminde de forma şansı bulamayan ve yeni teknik direktör Sergen Yalçın'ın da kadrosunda düşünmediği Svensson'un Beşiktaş'tan ayrılması artık an meselesi.