İlk iki sırayı alacak takımların UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam edeceği grup maçları, 9 Aralık'ta sona erecek.
Maç programı
20 Ekim Salı: Leipzig-Medipol Başakşehir (TSİ 22.00)
28 Ekim Çarşamba: Medipol Başakşehir-PSG (TSİ 20.55)
4 Kasım Çarşamba: Medipol Başakşehir-Manchester United (TSİ 20.55)
24 Kasım Salı: Manchester United-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)
2 Aralık Çarşamba: Medipol Başakşehir-Leipzig (TSİ 20.55)
8 Aralık Salı: PSG-Medipol Başakşehir (TSİ 23.00)Başakşehir - Göztepe maçı saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? Galatasaray'ın rakibi Kasımpaşa
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi fikstürü belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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