Başakşehir 2 - Manchester United 1 I Maç sonucu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, H grubundaki 3. maçına dünya devi Manchester United ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi turuncu lacivertliler 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakika Edin Visca kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 43. dakikada Martial attıç

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.