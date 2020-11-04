  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Başakşehir Başakşehir 2 - Manchester United 1 I Maç sonucu

Başakşehir 2 - 1 I Maç sonucu

Son dakika: UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında 'ı ağırladı. Başakşehir, Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı 2-1 kazanarak tarihi bir zafere imza attı.

Başakşehir 2 - Manchester United 1 I Maç sonucu

04.11.2020, 22:51

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi temsil eden Medipol Başakşehir, H grubundaki 3. maçına dünya devi Manchester United ile karşılaştı. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi turuncu lacivertliler 2-1 kazandı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri, 12. dakikada Demba Ba ve 40. dakika Edin Visca kaydetti. Manchester United'in tek golü ise 43. dakikada Martial attıç

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başakşehir 2 - Manchester United 1 I Maç sonucu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA