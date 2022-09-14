Başakşehir kasırgası

Spor Toto Süper Lig'de Medipol Başakşehir ve Emre Belözoğlu fırtınası esiyor. Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, ligde ve Avrupa'da namağlup müthiş performansına devam ediyor. Başakşehir'de göreve başladığından beri farkını ortaya koyan genç teknik adam, Beşiktaş'ı da yenerek zirve yarışını sürdürdü. Belözoğlu yönetiminde bu sezon 12 resmi maça çıkan turuncu-lacivertliler hiç yenilmedi, 9 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Süper Lig'de çıktığı 5 mücadelede 4 galibiyet ve 1 beraberliği hanesine yazdıran İstanbul ekibi, tüm maçlarda kalesini gole kapattı. Başakşehir Avrupa'da ise 7 maça çıktı. Belözoğlu'nun ekibi bu karşılaşmalarda ise 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı, 16 gol attı, 4 gol yedi. M.Başakşehir'in başına geçtiğinden beri toplam 43 maça çıkan Emre Belözoğlu, 2.07 puan ortalaması yakaladı.

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