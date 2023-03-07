Başakşehir’in Avrupa maçına Estonyalı hakem atandı

Medipol Başakşehir'in, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Gent ile oynayacağı müsabakada Estonya Futbol Federasyonu'ndan Kristo Tohver düdük çalacak.



UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Başakşehir, 9 Mart Perşembe günü Ghelamco Arena'da TSİ 23.00'te Belçika temsilcisi Gent ile karşı karşıya gelecek. Bu zorlu müsabakayı Estonyalı hakem Kristo Tohver yönetecek. Tohver'in yardımcılıklarını Silver Koiv ve Sten Klaasen yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Joonas Jaanovits olacak. Müsabakada VAR koltuğunda Alman hakem Sascha Stegemann, AVAR'da da Mike Pickel oturacak.

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