İstanbul’da kazanan yok

Süper Lig'in 34. haftasında Başakşehir ile Ümraniyespor arasındaki mücadele 1-1 sona erdi. 4. dakikada Januzaj'ın pasında Aleksic, meşin yuvarlağı kalecinin bacaklarının arasından ağlara yolladı: 1-0. 7'de savunmada yükseklik kazanan topu kontrol etmek isteyen Mahmut'un Onur'un yüzüne müdahalesi sonrasında hakem Burak Pakkan, Mahmut'a kırmızı kartını gösterdi. 45+2'de Lenjani ile hava topu mücadelesine giren Serdar yerde kaldı. Hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. 45+4'te Aleksic'in penaltısını kaleci Orkun kornere çeldi. 59'da VAR tavsiyesi ile kenara gelen hakem Burak Bakkan, hava topu mücadelesinde topun Touba'nın eline değdiğini tespit ederek penaltı noktasını gösterdi. 60'ta Umut penaltıyla skoru dengeledi: 1-1.



GOLLER OFSAYTA TAKILDI

78'DE Gulmac'ın kafasında direkten topu tamamlayan Epureanu'nun golüne ofsayt bayrağı kalktı. 81'de Deniz'in ortasında Touba kafayla topu ağlara gönderdi ancak yine ofsayt bayrağı kalktı. Maç 1-1 bitti.

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