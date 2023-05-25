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Haberler Başakşehir Ankaragücü mü? Başakşehir mi?

Ankaragücü mü? Başakşehir mi?

25.5.2023

Gazete

Ankaragücü mü? Başakşehir mi?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak ve Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. İki takım arasındaki ilk maçı Medipol Başakşehir, sahasında 1-0'lık sonuçla kazanmıştı. Turuncu- lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.
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