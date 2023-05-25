Ankaragücü mü? Başakşehir mi?

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında bugün MKE Ankaragücü ile Medipol Başakşehir karşı karşıya gelecek. A Spor'dan naklen yayınlanacak ve Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak müsabakayı hakem Ali Şansalan yönetecek. İki takım arasındaki ilk maçı Medipol Başakşehir, sahasında 1-0'lık sonuçla kazanmıştı. Turuncu- lacivertli takımın rakibi ile oynadığı ilk maçta kırmızı kart gören Ahmed Touba yarınki müsabakada forma giyemeyecek. Karşılaşmanın biletleri satışa çıktıktan sonra 24 saat içinde tükendi. Sarı-lacivertli takım dolu tribünler önünde, büyük bir taraftar desteğiyle sahaya çıkacak.

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