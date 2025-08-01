Başakşehir rahat turladı

UEFA Konferans Ligi 2. eleme turunda Başakşehir, 1-0 kazandığı maçın rövanşında İstanbul'da konuk ettiği rakibi Cherno More'yi 4-0'lık skorla yenerken, turladı. 17. dakikada sağ taraftan Yusuf Sarı'nın yaptığı ortada altıpasın gerisinde Ivan Brnic kafayla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 1-0. 31. dakikada Nuno Da Costa'nın pasında ceza sahası için sağ tarafından Yusuf Sarı'nın şutunda kaleci Plamen Illiev'in sektirdiği topu Miguel Crespo filelerle buluşturdu: 2-0. 36. dakikada Miguel Crespo'nun ara pasında defansın arkasına sakan Nuno Da Costa'nın ceza sahası içi sol çaprazdan yakın köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-0. 80. dakikada Kemen'in kullandığı köşe vuruşunda Operi şık bir kafa vuruşuyla maçın skorunu belirledi: 4-0. Başakşehir'in rakibi Norveç ekibi Viking oldu.