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'ta iki isim bırakıldı!

'ta bırakılan Douglas ve Isımat Mirin takımdan ayrı şekilde başka bir sahada, kendilerine verilen hoca gözetiminde bireysel çalışmalarını sürdürecek.

Beşiktaş'ta iki isim kadro dışı bırakıldı!

08.09.2020, 11:32 Güncelleme Tarihi: 08.09.2020,11:43

Süper Lig'in başlamasına az bir süre kala transfer çalışmalarını büyük bir titizlikle sürdüren Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın flaş bir kararın altına imza attı.

A Spor'un haberine göre, Isimat-Mirin ve Douglas'ın antrenmanlardaki performansı ve disiplinsiz hareketlerinden rahatsız olan Sergen Yalçın iki futbolcuyu da kadro dışı bırakma kararı aldı.

Mirin ve Douglas ile olan sözleşmesi 2022 yılında sona erecek olan Beşiktaş, iki futbolcuyu da öncelikli olarak bonservis bedeli ile elden çıkartmak istiyor.

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