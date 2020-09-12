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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ın Trabzonspor maç kafilesi belli oldu

'ın maç kafilesi belli oldu

, 'in ilk haftasında ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesini açıkladı. Lisansı çıkmayan Montero ile sakat olan N'Koudou kafilede yer almadı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor maç kafilesi belli oldu

12.09.2020, 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,15:58

Süper Lig'de ilk hafta derbi heyecanı yaşanacak. Ligin iki güçlü ekibi Trabzonspor ve Beşiktaş, Akyazı Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadele öncesi siyah-beyazlılar, deplasmanda oynayacağı maçın kafilesini duyurdu.

Beşiktaş'ta sakatlığı bulunan N'Koudou ve lisansı çıkmayan yeni transfer Montero kamp kadrosunda yer almıyor. İşte Beşiktaş'ın kafilesinde bulunan isimler:

Ersin, Utku, Erdoğan, N'Sakala, Welinton, Vida, Rıdvan, Oğuzhan, Boyd, Atiba, Hasic, Necip, Ljajic, Dorukhan, Atakan, Kartal, Mensah, Lens, Umut, Güven, Larin.

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