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Beşiktaş'ın Trabzonspor maç kafilesi belli oldu

Beşiktaş, Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın kafilesini açıkladı. Lisansı çıkmayan Montero ile sakat olan N'Koudou kafilede yer almadı.

12.09.2020, 15:56 Güncelleme Tarihi: 12.09.2020,15:58