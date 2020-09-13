Kartal’da virüs şoku

Beşiktaş, dün korona virüs şokuyla sarsıldı. Siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'ın virüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Dr. Tekin Kerem Ülkü, yaptığı açıklamada "TFF'nin Futbola Dönüş Protokolü çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın'da pozitif sonuca rastlanmıştır" dedi.

YALÇIN'IN YERİNE MURAT ŞAHİN

Açıklama şöyle devam etti: "Yalçın'ın yapılan klinik değerlendirmesinde herhangi bir bulguya rastlanmamakla birlikte, gerekli izolasyon ve takip sürecine Sağlık Bakanlığı protokollerince başlanmıştır." Yalçın karantina kuralları gereği gelecek hafta Antalya maçında da kulübede olmayacak. Futbol şube sorumlusu Emre Kocadağ, Trabzon maçında takımın başında yardımcı antrenör Murat Şahin'in olacağını söyledi.



ÜÇ HAKEM POZİTİF

Türkiye Futbol Federasyonu dün bir üst klasman hakemi ile iki üst klasman yardımcı hakeminin korona virüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, "Bir Üst Klasman hakemimiz ile iki Üst Klasman Yardımcı hakemimizin 11.09.2020 Cuma günü yapılan rutin Kovid-19 PCR testi sonuçları pozitif çıkmıştır. Hakemlerimizin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavisine başlanmıştır" denildi.