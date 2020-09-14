  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Antalya maçına hazırlanıyor

, Antalya maçına hazırlanıyor

, Fraport TAV ile 19 Eylül Cumartesi günü evinde oynayacağı 2. hafta karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Takım, koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina sürecinde bulunan teknik direktör olmadan çalışmalarını sürdürdü.

Beşiktaş, Antalya maçına hazırlanıyor

AA

14.09.2020, 16:12 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,16:18

Kulübün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda siyah-beyazlılar, yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan ve karantina sürecinde bulunan teknik direktör Sergen Yalçın'dan yoksun çalıştı.

Yalçın'ın yardımcıları yönetimindeki idmanda, Trabzonspor karşısında görev alan oyuncular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular, istasyon koşularının ardından 5'e 2, dar alanda tek pas çalışması gerçekleştirdi. İdman, yarım sahada oynanan taktik maçı ve şut çalışması ile tamamlandı.

Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını 16 Eylül Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Menemenspor ders çıkaracak Konyaspor'da İsmail Kartal dönemi Başakşehir'in 'doğa konseptli' formaları görücüye çıktı

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş, Antalya maçına hazırlanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA