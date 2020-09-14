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Haberler Beşiktaş Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta!

Josef de Souza resmen 'ta!

Son dakika haberine göre... , 'a getirdiği 'nin eski futbolcusu Josef de Souza ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Josef de Souza resmen Beşiktaş'ta!

14.09.2020, 16:33 Güncelleme Tarihi: 14.09.2020,16:49

Beşiktaş, hafta içinde anlaşmaya vardığı ve İstanbul'a getirdiği Josef de Souza ile sözleşme imzaladı.

Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı kulübe 1+1 yıllığına imza attı.

Souza'nın Beşiktaş'ın 1.3 milyon euro kazanacağı belirtildi. Resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Josef de Souza, İstanbul'daki ilk açıklamasında "Tekrar İstanbul'a geldiğim için ve Beşiktaş'a geldiğim için çok mutluyum. İstanbul benim ikinci yuvam. Beşiktaş beni evime geri getirdi. Beşiktaş'a çok teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullanmıştı.



ÖNCE SAĞLIK KONTROLÜ, SONRA İMZA
Beşiktaş, İstanbul'a getirdiği Josef de Souza'yı bugün sağlık kontrolünden geçirecek. Herhangi bir sorun çıkmaması halinde Brezilyalı orta saha ile 1+1 yıllık sözleşme imzalanacak..

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