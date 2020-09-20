Beşiktaş sahasında Antalyaspor ile yenişemedi

Süper Lige galibiyetle başlayan iki ekibin mücadelesinde Beşiktaş, sahasında Antalyaspor ile berabere kaldı: 1-1. 9. dakikada N'Sakala'nın sol taraftan ceza sahası içine doğru ortasında Dorukhan'ın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 33'te ceza sahası içinde Necip'in kafayla içeriye çevirdiği topu Larin'in kafayla ağlara gönderdi: 1-0. 36'da ceza sahası dışında topla buluşan Larin'in yerden sert şutunu kaleci Boffin oyun alanı içine çeldi.

ANTALYA KARŞILIK VERDİ

60'ta kazanılan korner atışını Mensah kullandı. Bu futbolcunun ceza sahasına ortasında Vida kafa vuruşunu yaptı ancak top az farkla auta gitti. 75'te sol kanatta topla buluşan Boyd, rakibinden sıyrılıp ceza sahası içine girdi ve pasını Larin'e aktardı. Bu futbolcunun şutunda savunmaya çarpan top direğin dibinden kornere gitti. 83'te kazanılan serbest vuruşta Mensah'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Vida kaleciden önce kafayı vurdu ancak top direğin dibinden auta çıktı. 85'te Mukairu'nun ara pasında topla buluşan Gökdeniz, savunmadan sıyrılıp karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu filelere gönderdi: 1-1. 89'da savunmadan seken topu alan Boyd, ön direğe ortaladı. Bu noktada Atiba kafayı vurdu, savunma son anda müdahale ederek topu kornere gönderdi. Maç 1-1 sona erdi.

BEŞİKTAŞ'TAN TEST TEPKİSİ

Beşiktaş Kulübü, Antalyaspor'un teste girmemesine tepki gösterdi. Yapılan açıklamada "TFF'ye de ilettiğimiz üzere, Antalyaspor'un İstanbul'da bulunan kafilesine Kovid-19 tanı testi yapılması talebimiz, anlam veremediğimiz bir şekilde uygun görülmemiş ve futbol A takımımız, talebimiz olan test yapılmadan maça çıkmak zorunda kalmıştır. Hal böyle iken Antalyaspor maçının akabinde UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu maçında Rio Ave ile karşılaşacak olan takımımızda, hafta içi yapılacak rutin kovid-19 tanı testinde bir tane bile pozitif bulguya rastlanılmaması en büyük temennimizdir."



MONTERO İLK KEZ KADRODA

Siyah-beyazlı ekibin Atletico Madrid'den kiraladığı Francisco Montero, lisansının çıkartılmasının ardından Antalyaspor maçı kadrosuna alındı. Geçen hafta işlemlerinin yetişmemesi gerekçesiyle lisansı çıkartılamayan ve Trabzonspor deplasmanında kadroya alınmayan İspanyol savunmacı, Antalyaspor maçıyla birlikte ilk kez resmi bir karşılaşmada kadroya girdi.