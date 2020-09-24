Beşiktaş - Rio Ave | CANLI ANLATIM

Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, Vodafone Park'ta Portekiz temsilcisi Rio Ave'yi konuk ediyor. Beşiktaş-Rio Ave maçının tüm detayları aspor.com.tr'de...

BEŞİKTAŞ-RIO AVE MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Utku, Necip, Welinton, Montero, Rıdvan, Dorukhan, Oğuzhan, Lens, Ljajic, Boyd, Güven.

Rio Ave: Kieszek, Ivo Pinto, Borevkovic, Santos, Reis, Tarantini, Filipe Augusto, Piazon, Geraldes, Mane, Moreir

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Rio Ave maçı saat 20.00'de başladı ve Spor Smart'ta canlı yayınlanıyor.

BEŞİKTAŞ - RIO AVE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi Alman hakem Daniel Siebert yönetiyor. Siebert'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Jan Seidel ve Rafael Foltyn yapıyor. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Alman Florian Badstübner.