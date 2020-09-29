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Beşiktaş’ın defansı güven vermiyor

Ligin ilk 3 haftasında 6 gol yiyen İstanbul ekibi, 1994-1995’ten sonra sezona en kötü savunmayla başladı.

Beşiktaş’ın defansı güven vermiyor
Giriş Tarihi: 29.9.2020

Süper Lig'in 3. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 4-1 mağlup olan Beşiktaş, savunmasında güven vermedi. Ligdeki 3 maçta da kalesini gole kapatamayan siyah-beyazlı ekip, rakiplerinin 6 golüne engel olamadı. Kara Kartal, 34 hafta olarak oynanmaya başlanan 1994-1995 sezonundan bu yana 3. haftalar itibarıyla en kötü savunmayla lige başladı. 1994-1995'in ilk 3 maçında kalesinde 2 gol gören siyah-beyazlı ekip, 1996-1997, 2004-2005 ve 2018-2019'un 3 haftalık bölümlerinde rakiplerinin beşer golünü önleyememişti. Siyah-beyazlı ekip, diğer 22 sezonda ise bir ve 4 arasında gol yemişti. İstanbul ekibi bu sezonki UEFA Avrupa Ligi elemeleri dahil 5 resmi maçında da kalesini gole kapatamadı.

SIKINTILAR BÜYÜYOR
Avrupa kupalarındaki 2 karşılaşmasında da rakiplerinin gollerine engel olamayan İstanbul temsilcisi Beşiktaş, ligdeki 3 maçı da gol yiyerek tamamladı. Kartal, Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde bu sezonki 5 resmi maçında ise kalesinde 10 gol gördü ve ortalamanın 2'ye çıkmasını engelleyemedi.

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