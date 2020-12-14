Kartal Alanya’ya 2-1 çarpıldı

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren maçta üst üste Gençlerbirliği ve Göztepe'ye kaybeden Aytemiz Alanyaspor, sahasında üçte üç yapan Beşiktaş'ı mağlup etti: 2-1. 26. dakikada Alanyaspor'un kullandığı korner atışında Ghezzal'ın elle oynadığını VAR'da izleyerek belirleyen Atilla Karaoğlan penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bakasetas takımını öne geçirdi: 1-0. 33'te Larin'in pasında savunmanın arkasına sarkan Ghezzal kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı ancak Marafona gole izin vermedi. 36'da Babacar'ın kafayla indirdiği pasta topu kapan Caulker sağ çaprazdan ceza sahasına girip sert vurdu ancak az farkla yandan dışarı attı.

BABACAR KIRMIZI KART GÖRDÜ

52'de N'Koudou'nun ceza sahasının solundan içeri çevirdiği topa Alanyaspor savunmasından ters bir kafa vuruşu geldi, topu kaleci Marafona son anda çizgiden çıkardı. 60'ta Ghezzal'ın kullandığı frikik üstten az farkla auta gitti. 75'te Bakasetas'ın kullandığı serbest vuruş direkten geri döndü. 79'da Tayfur'un pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Bakasetas'ın vuruşu kaleci Utku'nun koltuğunun arasından ağları havalandırdı: 2-0. 81'de Babacar, Rıdvan'a yaptığı faul sonrası ikinci sarıdan kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. 87'de Güven Yalçın ceza sahasında Efkan tarafından yere düşürüldü ve maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. 89'da Aboubakar penaltıd atışını gole çevirdi: 2-1. Karşılaşma 2-1 Alanya üstünlüğüyle sona erdi.



LARİN, JOSEF KADRODAYDI BEŞİKTAŞ'TA

Fenerbahçe derbisinde gördüğü kırmızı kart nedeniyle Kasımpaşa maçında forma giyemeyen Cyle Larin, cezasını tamamladı. Larin, Alanyaspor maçına ilk 11'de başladı. Sakatlığı nedeniyle geçtiğimiz hafta forma giyemeyen Josef de Souza'da ilk 11'deki yerini geri aldı.



ATAN KULÜBEYE DÖNDÜ

ALANYASPOR'DA teknik direktör Çağdaş Atan, geçen hafta G.Birliği maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını hafta içi oynanan Göztepe karşılaşmasıyla tamamladı takımının başında sahaya çıktı. Ev sahibi ekipte Efecan Karaca izolasyon süreci, kaleci Ufuk Ceylan ve Ceyhun Gülselam da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kadrosunda yer alamadı.



'VAR'I KALDIRIN'

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç sonu yaptığı açıklamalarda hakemlere ateş püskürdü. Yalçın, "Penaltıdan sonra VAR'daki arkadaşlar devreye girdiler sağ olsun. VAR sisteminin kime çalıştığı belli değil. VAR nedeniyle futbol doğallıktan çıkıp VAR'da oturanların eline geçti. Maçı kimin kazanacağı VAR'dakilere kalmış. Benim tavsiyem var, VAR'ı kaldırın bence. Hakemler hata yapabilirler, yanlış penaltı verebilir, ofsaytı kaçırabilir, razıyız, hata yapsınlar. Oyunun doğallığı kalktı. Yok öyle işler artık futbolda ya" dedi.