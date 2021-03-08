Beşiktaş’tan geçit yok

S konuğu Alanya üper Lig'de şampiyonluk hesapları yapan ve oynadığı son 5 maçı kazanan Beşiktaş, rakiplerine geçit vermiyor. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın 'Savaşımız yeni başlıyor' açıklamasının ardından rakiplerini bir bir dize getiren İstanbul temsilcisi 5 maçlık süreçte kalesinde yalnızca 1 gol gördü. Ligin en golcü takımı olan Kara Kartal, son 5 karşılaşmada da rakip filelere 10 gol attı. Son oynanan Gaziantep FK karşısında attığı 2 golle galibiyeti getiren Aboubakar, gol sayısını 15'e yükseltirken krallık yarışında ikinci sıraya çıktı. Aboubakar yaptığı 4 asistle 19 gole direkt katkı vererek bu alanda zirvede yer aldı. Teknik direktör Sergen Yalçın hedeflerinin büyük olduğunu belirtti. Yalçın, "Takım içinde büyük bir uyumluluk var. Futbolcularım hedefe ulaşmak için çok büyük mücadele örneği gösteriyor. Sezon sonunda mutlu olacağız" dedi.

GOLCÜLERDEN KATKI

Gaziantep FK karşısında Aboubakar'ın ilk golünde asisti yapan Ghezzal da ligdeki 11. asistine imza atarak, bu alanda zirvedeki yerini korudu. Vincent Aboubakar'ın ikinci golünün asistini yapan Larin de bu sezonki asist sayısını 4'e çıkardı.