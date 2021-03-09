TFF’den 2023 atılımı

TFF 2023 yılında kadın hakemlere Süper Lig maçlarında görev vermek için kolları sıvadı. TFF, dün kadın futbolunun gelişimine destek olmak amacıyla isim sponsoru olması için Turkcell ile sponsorluk anlaşması imzalarken başkan Nihat Özdemir, "Hedefimiz 2023 yılında kadın hakemlerimize de Süper Lig'de görev vermek. Bu çalışmanın içerisindeyiz. 2 ve 3. ligde hakemlerimizi, gözlemcilerimiz, temsilcilerimizi görevlendiriyoruz. Kadın futbolu dünyada çok hızlı ilerliyor. Bu mesafeyi kadın futboluyla mutlaka kapatmamız gerek" yorumunu yaptı. Nihat Özdemir, Süper Lig ve TFF 1. Lig takımlarının tamamının kadın futboluna dahil olması gerektiğini de sözlerine ekledi. İlerleyen dönemlerde kadın futboluyla ilgili farklı projeleri hayata geçirmeyi planladıklarını kaydeden Nihat Özdemir, "Tahmin ediyorum 17 Nisan'da kadınlar ligini başlatacağız. Pandemide imkanların zor olduğunu düşünerek bütçemizi planladık. Bütün takımları büyük ihtimalle Antalya'da toplayıp ligi kısa bir lig olarak oynayacağız" şeklinde konuştu.