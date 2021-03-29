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Haberler Beşiktaş Larin 15 milyon Euro

Larin 15 milyon Euro

Beşiktaş yönetimi, İngiliz ekiplerinin transfer listesine giren 25 yaşındaki Kanadalı golcünün bonservis ücretini belirledi. Teklifleri beklemeye başladı.

Larin 15 milyon Euro

29.3.2021

Beşiktaş, transferin gözdesi olan Cyle Larin'in bonservis bedelini belirledi. Siyah-beyazlılar özellikle İngiltere Premier Lig ekiplerinin istediği Larin'i almak isteyen kulüplerden 15 milyon Euro bonservis bedeli talep edecek. Kanadalı yıldız golcünün Kara Kartal ile 2022 yılına kadar kontratı bulunurken, yönetim bu sezon performansıyla göz dolduran oyuncusunun satışıyla kasasını doldurmayı hedefliyor.

ABD'DEN GELMİŞTİ
Kartal, Larin'i 2018 yılında ABD ekibi Orlando City'den 1.85 milyon Euro'ya renklerine bağlamıştı. Kanada Milli Takımı'nda da oynayan futbolcunun talipleri artıyor.


ÇEBİ'DEN 400 MİLYONLUK KAYNAK
BEŞİKTAŞ'TA Başkan Ahmet Nur Çebi, ekonomik krize müdahale ediyor. Çebi'nin siyah-beyazlı kulüpte başkan olarak göreve geldiğinden bu yana toplam 400 milyon TL'lik kefalet verdiği öğrenildi. Başkan olarak kulübe ayak bastığı ilk zamanlarda da 100 milyon TL nakit veren Çebi toplam 500 milyon TL'lik kaynağın siyah beyazlı kulübe girmesini sağladı.

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