Yer siyah gök beyaz

Süper Lig 2020-21 sezonu şampiyonu Beşiktaşı Vodafone Park'ta kupasına kavuştu.

İstanbul Boğazı'nda yapılan tur sonrası Vodafone Park'ta pandemi önemleri gereği az sayıda taraftar tribünde yerini aldı. Süper Lig'de 16. kez şampiyonluğa uzanan Beşiktaş, evinde büyük bir coşkuyla kupalarını havaya kaldırdı.





YALÇIN'A BÜYÜK ONUR

Kupa töreninden önce stadyumun ortasında kurulan sahneye Kara Kartal'a gönül vermiş Hayko Cepkin, Mustafa Sandal, Murat Boz, Hülya Avşar ve Simge Sağın sanatçılar mini konser verdi. Kupa töreni öncesi futbolcular tek tek sahneye çağırıldı. Beşiktaş'ta hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan Sergen Yalçın'ın isminin anonsuna taraftalar büyük sevgi gösterisinde bulundu. Sezonu çifte kupayla kapatan Beşiktaş, Süper Lig Şampiyonluk Kupası'nı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in elinden aldı.



İSTANBUL BOĞAZI'NDA KUTLAMA

SÜPER Lig'de şampiyonluğuna ilan eden Beşiktaş, donanmasıyla birlikte Boğaz'da gövde gösterisi yaptı. Anadolu Hisarı'ndan tekneye binen siyah-beyazlı futbolcular ve yöneticiler, Vodafone Park'a doğru yola çıkarken, Beşiktaş kafilesini 100'ün üzerinde tekne takip etti. Boğaz turunda futbolcular büyük coşku yaşarken, Boğaziçi siyah-beyaz oldu. Taraftarlar teknelerde meşaleler yakarken, havai fişekler attı.