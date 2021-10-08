Beşiktaş’ta Vida sorunu

SEZON sonu sözleşmesi sona erecek olan Domagoj Vida ile devre arası gelmeden sözleşme yenilemek isteyen Beşiktaş yönetimi, istediği yanıtı almış değil. Mevcut sözleşmesinde yıllık 3.4 milyon Euro garanti kazancı olan başarılı Hırvat stoper, indirime yanaşıyor ama yeteri kadar değil. Siyah-beyazlı kulübün yöneticileri sözlü olarak teklifte bulundukları Domagoj Vida'dan 2.5 milyon Euro civarında bir maaş beklentisi karşılığını aldılar.

ORTA YOL BULUNAMADI

BEŞİKTAŞ'IN 32 yaşındaki oyuncuya 2 yıllık kontrat ve 1.5 milyon Euro seviyelerinde öneride bulunduğu kaydedildi. İki taraf arasında oluşan ciddi fark sonrası henüz anlaşma ortaya çıkmadı. Yönetimin teklifi bir miktar daha yukarı çıkarmayı düşündüğü ancak Vida'nın 2 milyon Euro üstünde ısrarcı olduğu ifade edildi. 2017-18 sezonunun devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak Beşiktaş'a gelen tecrübeli yıldız, siyah-beyazlı forma ile 135 maça çıkarken 15 gol, 1 asist yaptı.

FARKLI PROVA

Beşiktaş, U19 takımı ile yaptığı antrenman maçını 8-0 kazandı. Siyah-beyazlılar, karşılaşmaya Mert Günok, Necip, Berkay, Umut Meraş, Salih, Oğuzhan, Can Bozdoğan, Alex Teixeira, Emirhan, Güven Yalçın ilk 11'i ile başladı. Kara- Kartal'ın gollerini Umut Meraş, Emirhan Delibaş, Can Bozdoğan (3), Güven Yalçın, Ghezzal ve Demir Ege Tıknaz kaydetti.