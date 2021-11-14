Beşiktaş’ta Sobhi harekatı

Siyah-beyazlılar, Pyramids FC’de forma giyen 24 yaşındaki oyuncunun peşinde

Devre arası kanat mevkisine takviye yapmak için kolları sıvayan Beşiktaş, Galatasaray'ın da gündeminde yer alan Mısır ligi ekiplerinden Pyramids FC'de forma giyen 24 yaşındaki Ramadan Sobhi'nin peşine düştü. Mısır basınında çıkan haberlere göre, oyuncuyu takibe alan siyah-beyazlıların kısa süre içinde teklif yapacağı belirtildi. Stoke City ve Huddersfield formaları giyen Ramadan Sobhi'nin de yeniden Avrupa'ya dönmeyi istediği ve gelen tekliflere açık olduğu iddia edildi. Piyasa değeri 3 milyon Euro olan Sobhi'nin sözleşmesi 30 Haziran 2025'te sona eriyor.