BEŞİKTAŞ Başkanı Ahmet Nur Çebi, 2022 Yılı 1. Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda flaş açıklamalarda bulundu. Çebi, hakem hataları ve eski teknik direktör Sergen Yalçın hakkında birbirinden çarpıcı ifadeler kullandı. Hakemlerle ilgili gereğini yaptığı belirten Çebi'nin "Gidiyorum, bağırıyorum, çağırıyorum. Beyler cinayet işleyemem! Gerekeni yapmadığımı düşünüyorsanız yapan başkanı getirin" söylemleri dikkat çekti. Camianın kendisine sahip çıkması gerektiğini söyleyen Çebi, "Beni seçin ya da seçmeyin ama bana sahip çıkın. 110 milyon TL para verdim, 4 evi ipotek ettim, 600 milyon TL borca kefil oldum. 4 kupa ve şampiyonluklar getirdim" dedi.

SERGEN YALÇIN'IN ALTINI OYMADIM

Çebi, Beşiktaş'ın eski teknik direktörü Sergen Yalçın hakkında ise, "Sergen Yalçın bizim kıymetlimiz. İleride tekrar gelecek, çalışacak. Ben Beşiktaş'ın menfaatleri için pazarlık yaptım. Kötü mü yaptım? Kendisi iki kez hiçbir şey talep etmeden bırakmak istedi. Sergen Hocamızın altını ben oymadım. Kim şampiyon olmak istemez? Sergen Yalçın, müzemizdeki son 3 kupayı getiren hocamız. Ben onun yıpratılmasına izin vermem" şeklinde konuştu.

BEŞİKTAŞ'IN BORCU DUDAK UÇUKLATTI

BEŞİKTAŞ Kulübün'ün borcu açıklandı. Yapılan Divan Kurulu Toplantısı'nda ilk olarak söz alan Divan Kurulu Başkanı Tevfik Yamantürk, kulübün borcunun 4 milyar 579 milyon 632 bin 94 lira olduğunu söyledi. Siyah-beyazlı kulübün, Kasım ayındaki toplantıda toplam borcunun 4 milyar 434 milyon 479 bin 748 lira olduğu açıklanmıştı. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ise, "Borcumuz 4.5 değil, 3.9 milyar TL. Ben göreve geldiğimde 3.3 milyardı. Gelirimiz 600-700 milyon, sadece faiz giderimiz ise 600-700 milyon TL" diye konuştu.